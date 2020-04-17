شرع اليوم بولاية باتنة أول مخبر خاص على المستوى الوطني في إجراء تحاليل للحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وقد أشرف والي الولاية توفيق مزهود أمس على تدشين هذا المخبر الذي يتواجد بمدينة باتنة وبه تجهيزات كلفت صاحبها 30 مليار سنتيم وبحسب معلومات "الخبر" فإن الوسائل والأجهزة والأرضيات التي تتواجد به تعد من القلائل في إفريقيا وهي تتشابه تقريبا مع تلك المتواجدة بمعهد باستور ، كما أن سمعة صاحب المخبر المعروف بتسهيلاته لمرضى ولايات الشرق والجنوب الشرقي جعلته يقرر إجراء التحاليل عن فيروس كورونا مجانا للمرضى والمصابين وهو ما قد يعد تسريعا للعملية ويقضي على التأخر الذي ما فتىء يحدث على مستوى ولايات الجهة في هذا الجانب، وسيكون بمقدور المخبر إجراء 100 تحليل يوميا على أن يرتفع العدد إلى 400 في حالة ما توفرت وحدات كشف بالعدد الكافي .

ويعد المخبر الأول وطنيا ومحليا بعد المخبر المركزي بالمركز الجهوي لمكافحة داء السرطان بالولاية الذي تأخر فتحه لأسباب غير محددة ومفهومة شأنه في ذلك المخبر الخاص للطبيب "حليس ياسين" الذي تحصل على موافقة مبدئية منذ أسابيع من مديرية الصحة في إنتظار تطابقها مع شروط الإعتماد المقدمة من طرف معهد باستور .