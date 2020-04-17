وضعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل " رقما أخضر "3040" تحت خدمة مكتتبيها وقاطني سكناتها سيكون عمليا منتصف هذا الأسبوع ليتم تشغيله على مدار الأسبوع من السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الخامسة مساءا.

أشار بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة أن الهدف من وضع هذا الخط الأخضر هو الإصغاء والإعلام والتدخل للتكفل بجميع الإنشغالات التي يطرحها مكتتبي وقاطني سكنات عدل في مختلف ولايات الوطن، وتعزيز بالتالي العمل الجواري والتقرب أكثر من المكتتب والقضاء على كل العراقيل التي تعيق راحة الساكنة مع توفير الوقت والسرعة في التعامل مع أي مشكل، والتواصل المباشر مع أعوان الوكالة الذين خضعوا لتكوين خاص للإجابة على إنشغالات المكتتبين .للإشارة فقد أرجأت وكالة عدل صب شهادات التخصيص عبر الموقع الّإلكتروني رغم الإنتهاء من تحضيرها بعد تنقل الكثير من المكتتبين إلى مصالح المديرية العامة والوكالات الولائية وحتى ورشات الإنجاز التي وجهوا إليها إثر تحميلهم لشهادات التخصيص رغم الوضع العام الذي تعيشه بلادنا بسبب إنتشار وباء كورونا .