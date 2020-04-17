كشف مسؤول الإعلام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، صالح باي عبود اليوم الجمعة، عن إمكانية استئناف مختلف البطولات الوطنية لكرة القدم "منطقيا دون جمهور"، بعدما تم تعليقها منذ 16 مارس الفارط، بسبب تفشي جائحة كورونا.

وقال عبود للإذاعة الوطنية "من المنطقي أن يكون استئناف مباريات البطولة في مختلف مستوياتها دون حضور الجمهور، وذلك لأسباب صحية بحتة، والهدف هو الحفاظ على صحة اللاعبين والأشخاص الآخرين" وكانت وزارة الشباب و الرياضة، قررت تمديد فترة تعليق كل المنافسات الرياضية، إلى غاية 19 أفريل الجاري.

وأضاف المسؤول بالاتحادية "الجميع متفق على موضوع اللعب دون جمهور، كونه إجراء احترازي سيتم تطبيقه في باقي البطولات عبر العالم.وترافق هذه الإجراءات اتخاذ عدة قرارات مرافقة في سبيل تقليص أكبر عدد ممكن من الأشخاص داخل الملعب".