أعلن نادي ليدز يونايتد الناشط في بطولة القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن أسطورته السابق نورمان هانتر توفي عن 76 عاما، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف النادي عبر موقعه الرسمي : "نقل نورمان إلى المستشفى في الأسبوع الماضي بعد ثبوت إصابته بفيروس "كوفيد-19"، ورغم مقاومته المرض والجهود الكبيرة التي بذلها الطاقم الطبي فإنه خسر المعركة في ساعة مبكرة من صباح اليوم".

وشارك هانتر في 726 مباراة مع ليدز يونايتد على مدار 15 عاما، ويعد أحد أبرز أساطير النادي في عصره الذهبي، واشتهر خلال تلك الفترة بقوة التحاماته مع المنافسين.

وفاز هانتر بألوان ليدز يونايتد بلقبين للبطولة الإنجليزية ، وبكأس الاتحاد الإنجليزي، و كأس رابطة أندية المحترفين. وشارك مع الفريق في المباراة النهائية لكأس أوروبا عام 1975 التي انتهت بهزيمته أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وكان هانتر أيضا ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966، كما كان أول فائز بلقب جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب عام 1974.

وقال النادي عن اللاعب الراحل، "سيترك فراغا كبيرا في قلوب أسرة ليدز يونايتد. وستبقى إنجازاته خالدة وقلوبنا مع أسرته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب جدا".