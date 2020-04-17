أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا جمال فورار، اليوم الجمعة، تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالجائحة في الجزائر.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أن الوفيات الجديدة التي سجلت ما بين 8 و16 أفريل الجاري موزعة عبر إحدى عشر (11) ولاية. ويتعلق الأمر بالجزائر العاصمة (3 حالات) والبليدة (حالتان) وتيزي وزو (2) وبرج بوعريرج (2) وحالة وفاة واحدة بكل من ولايات بجاية وورقلة وبسكرة وقسنطينة وسطيف وغرداية ووهران، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 364 وفاة.

وعرف العدد اليومي للإصابات ارتفاعا ملحوظا بعد تسجيل 150 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبهذا بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر إلى 2418، موزعة عبر 47 ولاية مشيرا إلى أن الفئة 25 و60 سنة تمثل 53 بالمائة من الحالات مؤكد أن هذه النسبة تشير إلى عدم احترام الحجر الصحي من قبل الفئات النشطة في حين أن 38 بالمائة من الحالات يمثلون فئة 60 سنة فما فوق.

كما تم تسجيل 63 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 846 حالة.

كما أوضح فورار بأن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج هو 3635 من بينها 1529 حالة مؤكدة حسب التحاليل المخبرية و 2106 حالة مشتبهة حسب تحاليل الأشعة والسكانير.

توزيع الحالات المؤكدة حسب الولايات:

- البليدة 628

- الجزائر 427

- وهران 145

- سطيف 101

- بجاية 94

- تيزي وزو 85

- تيبازة 76

- عين الدفلى 73

- قسنطينة 57

- برج بوعريريج 50

- مستغانم 46

- الشلف 45

- تلمسان 38

- المدية 35

- الجلفة 35

- بومرداس 33

- تيسمسيلت 29

- سكيكدة 27

- جيجل 27

- باتنة 26

- سيدي بلعباس 25

- غرداية 25

- الوادي 23

- ورقلة 22

- أم البواقي 22

- مـعـسـكـر 22

- خنشلة 19

- عين تموشنت 18

- البويرة 17

- عنابة 17

- بسكرة 14

- تيارت 14

- المسيلة 13

- أدرار 13

- الأغواط 12

- غليزان 12

- بشار 10

- تبسة 10

- قالمة 8

- سوق أهراس 7

- ميلة 6

- الطارف 6

- إليزي 2

- البيض 1

- تمنراست 1

- نعامة 1

- سعيدة 1

- تندوف 0

المصدر: وزارة الصحة