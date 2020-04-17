فتح مستشفى جراحة الأعصاب بشرشال في تيبازة ، أبوابه مساء اليوم الجمعة لاستقبال الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا ،بعد امتلاء أسرة كوفيد -19 بمستشفى تقزايت عبد القادر بعاصمة الولاية.

وأفاد مصدر طبي اليوم ،أن مصلحة كوفيد -19 التي شرع في تجهيزها بداية الأسبوع المنقضي ستستقبل بداية من هذه الأمسية المصابين بفيروس كورونا ،من بينهم ،9 حالات سيتم تحويلها إليها من مستشفى الحكيم فارس يحي بالقليعة شرقي الولاية.

وأضاف نفس المصدر أن مصالح الصحة بالولاية جهزت مصلحة لعلاج مرضى كوفيد -19 بمستشفى جراحة الأعصاب بشرشال بطاقة استيعاب تتراوح بين 50 إلى 60 سرير منها 20 إلى 30 سرير خاص بالمرضى الذين يخضعون للعلاج و 20 سرير خاص بالإنعاش للحالات التي تتنفس اصطناعيا.

للإشارة ،غادر 09 مصابين بفيروس كورونا مستشفى تقزايت عبد القادر بتيبازة ،الأسبوع المنقضي بعد تعافيهم من المرض على اثر خضوعهم للعلاج بالبرتوكول المبني على دواء كلوروكين.