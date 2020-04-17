تمكن أفراد فصيلة للدرك الوطني بعنابة من تحديد هوية شخص يبلغ من العمر 27 سنة ينشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقيامه بزرع التهويل و البلبلة في أوساط المواطنين في ظل الظرف الذي تمر به البلاد جراء انتشار جائحة كورونا .

أكد بيان للدرك الوطني أن الموقوف يبث أخبارا مغلوطة و كاذبة ، كما أنه يسيئ إلى العديد من مؤسسات و رموز الدولة، مضيفا أنه بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة بتهم بث الرعب في أوساط السكان و خلق جو انعدام الأمن، و الاعتداء المعنوي على الأشخاص و تعريض حياتهم إلى الخطر، بالإضافة إلى إهانة مؤسسات و رموز الدولة، حيث أودع الحبس الاحتياطي .