تواصل نصف دول العالم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض طارئة للمساعدة في مواجهة الأزمة المالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا الذي قوض الاقتصادات العالمية. وحسب شبكة ”سي.إن.إن” للأخبار، قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق في اجتماع لوزراء مال ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، مساء الأربعاء، إن أكثر من 100 دولة طلبت حتى الآن مساعدة طارئة. وأضافت أن الصندوق على استعداد لاستخدام أدواته كاملة وقوته النارية البالغة تريليون دولار للإقراض، مشيرة إلى أن 10 دول تلقت حتى الآن تمويلا طارئا، وأن نصف الدول المتبقية يجب أن تتلقى الدعم المالي المطلوب بحلول نهاية شهر أفريل الجاري. وتأتي تعليقات كريستالينا جورجيفا بعد أن أصدر الصندوق تحذيرًا صارخًا من أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى أعمق ركود اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ويجب على الحكومات ومسؤولي الصحة العمل معًا لمنع نتائج أسوأ.