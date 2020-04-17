أعلن الصندوق الخيري لمؤسس شركة ”مايكروسوفت”، الملياردير بيل غيتس وزوجته ميليندا، ”بيل وميليندا غيتس”، عن تخصيص 150 مليون دولار أخرى لمكافحة فيروس كورونا. وجاء في بيان للصندوق الخيري، عقب تجاوز المبلغ الإجمالي للمساعدات التي يقدمها الـ250 مليون دولار ”الوضع فريد من نوعه ونحن متواجدون في ذلك الوضع الفريد حيث يمكننا المساعدة. اليوم نعلن عن تمويل إضافي بمبلغ 150 مليون دولار”. وكان الصندوق قد خصص ما لا يقل عن 100 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا في وقت سابق. وستخصص الأموال لتمويل طرق التشخيص الجديدة ولتطوير اللقاحات ومساعدة الفقراء في إفريقيا وآسيا. كما رد بيل غيتس سلبًا، على بيان صادر عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، حيث قال ”إن وقف التمويل أمر خطير، فالعالم بحاجة إلى منظمة الصحة العالمية للعمل الآن أكثر من أي وقت مضى”. وتعتبر مؤسسة ”بيل وميليندا غيتس”، ثاني أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية، حيث قدمت في عامي 2018- 2019 نحو 9.76 في المائة من ميزانية المنظمة.