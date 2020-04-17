انتشرت في الآونة الأخيرة عدة علاجات غريبة لم تقرها أي منظمة دوائية، فحتى هذه اللحظة لم يظهر دواء أو لقاح خاص بفيروس كورونا الذي شل الحركة في العالم. فبعد أن فند أخصائي أن تناول ”الفسيخ”، المعروف في الشرق الأوسط وخصوصا في مصر، يقي أو يعالج من فيروس كورونا، ظهر طبيب في بلجيكا يصف مشروبا غازيا لعلاج كورونا، ما أدى إلى غضب زملائه، واصفين الخطوة ب”الانحراف في مهنة الطب”. القصة من بلجيكا، نقلتها جريدة ”لوكانار أونشيني” المختصة في الكاريكاتير والسخرية، لكنها حقيقية وليست من وحي خيال كاتب المقال. ففي عيادة بها نحو 30 سريرا مخصصا للمصابين بفيروس كورونا، (6 منها للعناية المركزة) وصف الدكتور محمد سقالي، المختص في التخدير، لمرضاه الذين من المفروض أن يتلقوا من 2 إلى 6 لترات من الأكسجين في الدقيقة، قارورة مشروب شويبس الغازي سعة 33 سنتيلترا. وفي إجابته لصحفي جريدة ”لوكانار أونشيني” قال الدكتور سقالي ”لدينا احتياطيات قليلة من ”البلاكينيل”، لذلك أقوم بحجزها للحالات الخطيرة أو المعقدة، مثل كبار السن ومرضى السكر والسمنة. ثم تابع سقالي بجرأة ”بدلا من ذلك، بالنسبة للحالات البسيطة، فإن ”شويبس” يعمل بشكل جيد للغاية”. وأضاف الطبيب أن المشروب يحتوي على مادة كلوروكين التي كانت تستخدم قديما في علاج الملاريا.