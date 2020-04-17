ضبط موظفو الجمارك البريطانية 14كلغ من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار)، خبأها مهربو مخدرات في شحنة من الكمامات كانت ستدخل البلاد عبر منطقة جمارك نفق القناة الإنجليزي. وقالت وزارة الداخلية إن كمية الكوكايين كانت في 15 رزمة مخبأة في صناديق مليئة بكمامات ضبطت لدى تفتيش شاحنة مسجلة في بولونيا كانت متجهة إلى بريطانيا، وتم اعتقال بولوني في الرابعة والثلاثين من عمره. وقال مدير عمليات إدارة مكافحة الجريمة في ميناء دوفر ”هذه الضبطية دليل إضافي على الطريقة التي تحاول بها الشبكات الإجرامية استغلال تفشي فيروس كورونا لمصالحها”.