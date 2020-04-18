قالت وزارة الفلاحة، أن الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمر ولاة الجمهورية بتسهيل عمل المزارعين وتشجيع الفلاحة وإعطاء تصاريح التنقل داخل وخارج الولاية للمهنيين لمزاولة نشاطاتهم، مع أخذ التدابير الصارمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح بيان وزارة الفلاحة، نشر عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أنه بطلب من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على أساس عريضة من الفلاحين والمربين والنحالين،أعطى الوزير الأول تعليمة من أجل تسهيل نشاط المزارعين وتشجيع الفلاحة وإعطاء تصاريح التنقل داخل وخارج الولاية، للمهنيين لمزاولة نشاطهم مع أخذ التدابير الصارمة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في إطار الحفاظ على آلة الإنتاج وتقوية المنتوج الفلاحي وتوفير المواد الغذائية على أبواب شهر رمضان المبارك.

كما دعت الوزارة الفلاحين إلى الاتصال بمصالح الفلاحة بالولاية، مع التحلي بالنظام و والانضباط و روح المسؤولية .