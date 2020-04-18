تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم، الى غاية مساء الجمعة، حاجز 150 ألف حالة.

وسجلت في العالم، 2223240 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، في أكثر من 180 دولة، بما في ذلك 152328 حالة وفاة (6.85%)، بينما يبغ عدد المتعافين 567279 شخصا (25.5%).

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بـ690900 حالة، وكذلك من حيث الوفيات بـ35955 حالة.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني من حيث الإصابات بـ188093 حالة، والثالث في قائمة الوفيات بـ19613 حالة.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة من وجهة نظر حصيلة المصابين بـ172434 شخصا، كما تحتل الموقع الثاني من حيث عدد الوفيات بـ22745 حالة.

إيطاليا تعلن انتصارها على الجائحة في الجنوب

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا عن تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا بالمناطق الفقيرة في جنوب البلاد، الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء، مقارنة بمناطق الشمال الغنية.

وحذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة إيطاليا على مواجهة انتشار كوفيد-19 تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه في ميلانو بشمال البلاد.

وأدى الوباء إلى وفاة 22745 شخصا في هذا البلد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة، وكان من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس.

لكن إيطاليا لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى في المناطق حول العاصمة المالية ميلانو التي تضم أفضل الكوادر الطبية.

مهندسون تونسيون يطورون برمجية تكشف عن المصابين

طور مهندسون تونسيون برمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لا تزال قيد التجربة، للكشف عن المصابين المحتملين بفيروس كورونا.

وأشرف على المبادرة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. وتعتمد البرمجية الجديدة على تحليل صور الأشعة للكشف عن المصابين المحتملين بالفيروس.

وصرح مصطفى حمدي، المشرف على البحث في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وهو معهد حكومي، لوكالة الأنباء الفرنسية بأنه "تمت تجربة البرمجية منذ توفيرها مجانا على الإنترنت في 26 مارس، من قبل نحو ألف شخص في دول عربية وأوروبية متخصصين في التصوير بالأشعة، وأثبتت نجاعتها".

وقال حمدي إن دقة البرمجية تصل إلى 90%، مؤكدا أن البرمجية بإمكانها أن "تختزل الوقت خلال عمليات فرز المرضى حين ترتفع أعدادهم في الخطوط الأولى قبل توجهيهم للأقسام، كما يعمل الذكاء الاصطناعي على تطويرها باستمرار لتحسين دقتها".

وتتيح البرمجية إمكانية تحميل صورة الصدر بالأشعة السينية لشخص يشتبه في أنه يحمل أعراض كوفيد-19 ، ثم اعتمادا على "التحليل الذكي" وفقا لخوارزميات دقيقة، تصدر النتيجة إما سلبية باللون الأخضر، أو إيجابية باللون الأحمر.

وتلقى المشروع الدعم من شركة "آي بي إم" ووكالة التعاون الدولي الألمانية، وتم توفير البرمجية لمستشفيات مخصصة لإيواء مرضى كورونا في مناطق بتونس ليدخل مرحلة التجربة قبل اعتماده رسميا.

ارتفاع طفيف بالإصابات الجديدة في الصين

أكدت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، بارتفاع بـ 26 حالة سجلت في اليوم السابق.

وبحسب اللجنة، ومن حالات الإصابة الجديدة كانت 17 حالة لأشخاص جاءوا من الخارج، بارتفاع بـ 15 حالة في اليوم السابق.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 82719 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 4632.

عدد المصابين في ألمانيا تجاوز 137 ألف

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في ألمانيا بمقدار 3609 خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ 137439، وتوفي 242 شخصا ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 4110 أشخاص.

ووفقا لمعهد روبرت كوخ، تم منذ بدء تفشي فيروس كورونا علاج 85400 شخص.

واكتشف أكبر عدد من حالات الإصابة في بافاريا (36881)، وشمال الراين - وستفاليا (28006)، وبادن فورتمبيرغ (27258). وفي العاصمة برلين، تم تسجيل 5066 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بكورونا

توفي مدير مكتب الرئيس النيجيري أبا كياري، مساء أمس الجمعة، بعد إصابته بفيروس كورونا، حسب ما أفاد متحدث باسم الرئاسة النيجيرية.

وبحسب وكالة رويترز، قال المتحدث باسم الرئاسة، جاربا شيهو، عبر حسابه بموقع "تويتر" إن "الاختبارات أثبتت إصابة الراحل بكوفيد-19 المتفشي، وكان يتلقى علاجا​​​. ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020".

رقم قياسي في عدد الوفيات بالولايات المتحدة

كشفت آخر البيانات والأرقام أن الولايات المتحدة سجلت 30 ألفا و905 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة بين يومي 16 و17 الشهر الجاري، وهي أكبر حصيلة إصابات يومية على المستوى العالمي.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل خلال الفترة نفسها وفاة 4591 شخصا جراء إصابتهم بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وهو أيضا أكبر حصيلة يومية يتم تسجيلها منذ تفشي فيروس كورونا.

وفي آخر حصيلة أظهرت احصائيات الجامعة التي تستند إلى بيانات رسمية أن عدد المصابين في الولايات المتحدة حتى اليوم السبت بلغ 701 ألف مصاب، وتوفي أكثر من 37 ألف شخص جراء إصابتهم بالفيروس.

طهران تستأنف بعض أنشطة العمل الاقتصادي

ذكرت "​روسيا اليوم​" أن "العاصمة الإيرانية ​طهران​ استأنفت بعض أنشطة العمل الاقتصادي، على الرغم من تحذيرات ​وزارة الصحة​ الإيرانية من انتشار موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا​ في المدينة خلال الأيام المقبلة".

وبدأ العمل في الدوائر الرسمية، صباح اليوم مع تقليص ساعات الدوام حتى الثانية ظهرا، وتعليق عمل ثلث الموظفين، فيما لم يشمل القرار الأعمال الاقتصادية التي تؤدي إلى تجمع المواطنين، كصالونات التجميل، ومقاهي ​الإنترنت​، و​المطاعم​، ودور السينما، وقاعات الحفلات وغيرها، إضافة إلى الإبقاء على إغلاق ​المدارس​ و​الجامعات​.