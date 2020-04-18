نفت وزارة الدفاع الوطني توقيف قيادات وإطارات بالجيش الوطني الشعبي كما روج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، نشر في موقع الوزارة "تداولت بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي يوم أمس، الجمعة 17 أفريل 2020، معلومات مغلوطة وإشاعات حول تنحية وتوقيف عدد من القيادات المركزية وإطارات عليا بالجيش الوطني الشعبي".

وأضاف البيان "إن وزارة الدفاع الوطني تفند قطعيا هذه الدعايات المغرضة الصادرة عن أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات التي باشرها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، في محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش الوطني الشعبي الذي سيظل الحصن المنيع الذي يحمي بلادنا من كل المؤامرات والدسائس".

" وعليه، فإن وزارة الدفاع الوطني، التي تستنكر بقوة هذه الممارسات الدنيئة، ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة مروجي هذه الحملة وتقديمهم أمام العدالة لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام".



واختتم البيان "من جهة أخرى، تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن كل القرارات التي تتخذ في هذا الإطار يتم التعامل معها إعلاميا بكل الشفافية المطلوبة ويتم إطلاع الرأي العام بها في الوقت المناسب".