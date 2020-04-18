رفض أنتوني فاوتشي، كبير الخبراء في الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، النظرية التي تدعي أن مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" تم تصنيعه معمليا.

وقال فاوتشي في بيان بالبيت الأبيض "فحصت مجموعة من علماء الفيروسات التطوريين المؤهلين تأهيلا عاليا، التسلسل في الخفافيش، مع تطورها. إن التحولات التي مرت بها لتصل إلى النقطة التي عليها الآن، متسقة تماما مع الانتقال من حيوان إلى إنسان".

جاءت تصريحات فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والعضو الأساسي في فريق عمل البيت الأبيض لمحاربة المرض، في الوقت الذي يقول فيه بعض السياسيين الأمريكيين ووسائل الإعلام إن الفيروس مصنع معمليا، على الرغم من

نقص الأدلة القاطعة.

وقال باحثون في دراسة نشرت في مجلة " نيتشر ميديسن" في مارس "إنهم لا يؤمنون بأن أي نوع من السيناريوهات المرتكزة على المعامل، هو سيناريو معقول".

وقارنت الدراسة التي أجرتها كريستين أندرسين، العالمة في علم الأحياء الحاسوبي بمعهد سكريبس للأبحاث في كاليفورنيا، بين فيروس كورونا الجديد أو السارس- كوف-2، بستة أنواع أخرى من فيروس كورونا أصابت البشر. تقول الدراسة، "تحليلنا يظهر تماما أن السارس-كوف-2 غير مصنع معمليا ".