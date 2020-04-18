يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، غدا الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية اليوم السبت.

وجاء في البيان "يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد 19 أفريل 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد من العروض الوزارية والمصادقة عليها، وتتعلق أساسا بتعديل قانون العقوبات، والتدابير المتخذة لتنشيط الدورة الاقتصادية بعد زوال جائحة كورونا، وفي ضوء إصلاح الحوكمة بالقطاع الصناعي، ووضعية السوق البترولية العالمية، وتطور الأزمة الصحية الوطنية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتكفل الاجتماعي بالعائلات المتضررة جراء ذلك، إلى جانب التدابير الخاصة بعملية تضامن رمضان، ومساهمة الشباب والمؤسسات الناشئة في الوقاية من الجائحة."