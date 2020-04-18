رفع اليوم السبت بفندق "مزافران" بالعاصمة، الحجر الصحي عن 748 مواطن بعد انتهاء المدة المحددة بـ 14 يوما والتي تندرج في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

وأكد الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي لزرالدة أرزقي تواتي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الفوج الثاني من المواطنين كانوا قد "وضعوا في الحجر الصحي بداية أفريل على مستوى فندق مزافران بعد أن تم إجلائهم من مطار اسطنبول بتركيا.

وأوضح تواتي انه عقب خروج هؤلاء المسرحين من الحجر الصحي تم "وضع في متناولهم 13 حافلة معقمة لنقلهم الى مقر سكناهم بمختلف ولايات الوطن"، مذكرا بان فندق مزافران كان قد استقبل خلال شهر مارس المنصرم "الفوج الاول من المواطنين الذين فاق عددهم 760 مواطن جاؤوا من مارسليا " (فرنسا) حيث وضعوا في الحجر الصحي في ظروف "جد حسنة ومريحة".