توقع مركز الفلك الدولي أن يكون يوم الجمعة القادم الموافق 24 أفريل، بداية شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية، وذلك نتيجة إمكانية رؤية الهلال من أجزاء من العالم يوم الخميس المقبل.

وأوضح المركز في بيان له، أن شهر شعبان بدأ يوم الخميس 26 مارس في عدد كبير من الدول منها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وباكستان وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا، لذلك ستتحرى معظم هذه الدول هلال شهر رمضان يوم الخميس 29 شعبان 1441هـ الموافق 23 أفريل.

في حين أن هناك دولا قليلة بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 25 مارس، لذلك سترى هذه الدول هلال شهر رمضان يوم الأربعاء 22 أفريل، ومنها العراق ومصر وتركيا وتونس.

وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأربعاء، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 24 إفريل.

وتوقّع المركز أن يكون وضع الهلال يوم الخميس 23 أبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، علما أن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس ستكون كما يلي:

- جاكرتا: يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و10 دقائق.

- أبو ظبي: يغيب القمر بعد 20 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و43 دقيقة.

- مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و31 دقيقة.

- عمّان: يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و47 دقيقة.

- القاهرة: يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و57 دقيقة.

- الرباط: يغيب القمر بعد 28 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و53 دقيقة.

- الخرطوم: يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و52 دقيقة.