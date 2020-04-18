قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد، تمديد الحجر الصحي إلى غاية 29 أفريل الجاري.

وجاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى، "بادر الوزير الأول, عبد العزيز جراد، اليوم السبت، بتجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة (10) أيام إلى غاية يوم 29 أبريل 2020".

وكانت السلطات اتخذت اجراءات الحجر تدريجيا بداية من 12 مارس الفارط بتقديم العطلة المدرسية تلتها تسريح 50 بالمائة من عمال القطاع العمومي، وصولا الى الحجر المنزلي الجزئي وفق توقيت مختلف بين الولايات حسب درجة تضرر كل ولاية من الوباء باستثناء ولاية البليدة التي تخضع الى حجر شامل.