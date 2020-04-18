عرفت حصيلة الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر انخفاضا ملحوظا بعد تسجيل 3 وفيات جديدة.

وحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا جمال فورار، اليوم السبت، فإن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 367.

من جهة أخرى، تم تسجيل 114 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 2532 حالة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد تم تسجيل 84 حالة جديدة ما يرفع العد الإجمالي إلى 894 حالة.

وبخصوص الحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 4076 وتشمل 1497 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و2579 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 40 مريضا حاليا في العناية المركزة.