حجزت مصالح الدرك الوطني بولاية البليدة التي تخضع للحجر الصحي الشامل منذ يوم 24 مارس المنصرم للحد من تفشي فيروس كورونا، أكثر من 76 قنطارا من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك، حسبما أفاد به اليوم السبت قائد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بالأربعاء المساعد هشام داود.

وأوضح المساعد داود أن" فرقة أمن الطرقات بالأربعاء (شرقا) حجزت اليوم 76 قنطار و 96 كلغ من اللحوم البيضاء التي تبين بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري أنها غير صالحة للإستهلاك."

وبحسب ذات المصدر فان هذه الكمية من اللحوم كانت محملة على مستوى شاحنة تم توقيفها على مستوى الحاجز الأمني عند مفترق الطرق المؤدية إلى شراربة كاليتوس (الجزائر العاصمة) مشيرا إلى تقديم صاحبها أمام الجهات القضائية.

للإشارة، فقد تمكنت فرقة أمن الطرقات منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الشامل بحجز كميات معتبرة من المواد الغذائية و كذا اللحوم على غرار حجز الأسبوع المنصرم 50 قنطار و 88 كلغ من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك و التي كانت موجهة لإنتاج مواد استهلاكية (الكاشير).