توفي ليلة الجمعة إلى السبت الزميل الصحفي جمال سعد الله بالمؤسسة الاستشفائية العوينات في تبسة بعدما تم نقل المرضى من مستشفى بكارية المخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كرونا للعوينات.

وقد عمل جمال سعد الله مع عدة جرائد ناطقة بالفرنسية منها "ليبرتي"، "لوسوار دالجيري" و"برونفنسبال"، وأخيرا جريدة "لاست" التي تصدر من عنابة. وتولى المرحوم رئاسة مكتبها بدار الصحافة مالك بن نبي بتبسة منذ 2016 إلى يومنا هذا .

وظل الزميل في صراع مع عدة أمراض مزمنة السكري وضغط الدم قبل أن يجري عملية جراحية ناجحة على مستوى الدماغ غير أن معاناته مع أزمة مرض صدري ألزمته الفراش مع تأثره كثيرا لرحيل زوجته في أوت 2019، حيث كان يفضل العزلة والانزواء.

وظل يصارع الأمراض إلى أن وافته المنية ليلة الجمعة إلى السبت وقد خلف رحيله تأثرا عميقا وسط زملاء المهنة من داخل وخارج الولاية.