قام فرع الجزائر للشركة الصينية "هواوي" بتقديم تبرعات للجزائر تتمثل في منتجات ومعدات خاصة بالحماية الطبية لتعزيز جهود مكافحة وباء كورونا، حسبما أفاد به بيان للشركة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقدمت هواوي-الجزائر "معدات آمنة وموثوقة لدعم النشاط الاقتصادي والتبادل المهني ومساعدة البلاد على مكافحة هذا الوباء عن بعد و احتواءه في أسرع وقت ممكن"، حسب ذات المصدر.

ومن أجل ضمان خدمة اتصالات وشبكة جيدة في الجزائر، قامت شركة هواوي الجزائر بتسخير" جميع الموارد البشرية والمادية اللازمة مع شركائها المحليين"، يضيف البيان، مشيرا انه "يتم استخدام مؤتمرات الفيديو عبر سحابة هواوي والتواصل مع مناطق مختلفة من البلاد والعمل عن بعد مع الشركاء الجزائريين".

و حسب البيان فأن فرق هواوي-الجزائر، من مهندسين والفنيين وخبراء، "تواصل تجندها يوميا، إلى جانب شركائها لدعم وضمان الأداء السليم للشبكة عبر مختلف مناطق البلاد".

من جهة أخرى، تنسق الشركة العمل مع الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا من خلال توفير دخول مجاني إلى منصات الحلول الخاصة بها و إتاحتها للشركات الناشئة المستضافة على مستواها.

و من خلال هذا التعاون، تلتزم هواوي الجزائر جنبا إلى جنب مع الشباب الجزائري والشركات الناشئة بتطوير التطبيقات (الاستشارات الطبية عبر الإنترنت، دورات للأطوار النهائية عبر الإنترنت وغيرها ..)، بهدف دعم جهود احتواء الوباء.