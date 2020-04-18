تم وضع 52 مركبة في المحشر و تحرير محاضر مخالفة ضد 52 شخصا بالطارف و ذلك بسبب خرق إجراءات الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد, حسب ما أفاد به اليوم السبت المكلف بالاتصال بأمن الولاية.



وأوضح محافظ الشرطة الرئيسي, محمد كريم لعبيدي, أنه منذ بداية سريان مفعول الحجر المنزلي الجزئي بهذه الولاية في 5 أبريل الجاري إلى غاية اليوم, فإن 52 شخصا من أصل 285 تمت مراقبة هوياتهم و هم محل ملاحقات قضائية بسبب عدم احترام إجراءات الحجر المنزلي.



كما تم خلال نفس الفترة إيقاف ثلاثة أشخاص لعدم احترامهم التباعد الاجتماعي و 9 آخرين ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجمع أزيد من شخصين اثنين, وفقا لنفس المصدر.



وأكد نفس المصدر في هذا السياق, أن جميع الوسائل البشرية و المادية اللازمة الخاصة لضمان الاحترام الصارم لإجراءات الحجر المنزلي الجزئي قد تم تسخيرها من طرف مصالح أمن ولاية الطارف, مفيدا بأن 185 حملة توعية من بينها 90 عن طريق دوريات باستعمال المركبات و مزودة بمكبرات الصوت جابت طيلة اليوم مجموع الأحياء السكنية عبر الولاية تدعو المواطنين إلى الالتزام بالحجر المنزلي لتفادي الإصابة بالفيروس.



وبالإضافة إلى الدوريات باستعمال المركبات الليلية عبر أهم طرقات هذه الولاية و أخرى دوريات راجلة داخل الأحياء الشعبية, تسجل مصالح الشرطة يوميا عمليات مماثلة على مستوى نقاط المراقبة و مفترقات الطرقات.



وسجلت مصالح أمن الولاية من جهة أخرى في الأسابيع الأخيرة 46 تدخلا لتقديم مساعدة لمواطنين, خاصة في مجال إجلاء أشخاص تعرضوا لوعكات صحية نحو مصالح الاستعجالات الطبية, حسب ما خلص إليه نفس المصدر.