تسبب إنتشار فيروس كورونا في وفاة سبعة آلاف شخص على الأقل في دور رعاية المسنين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، طبقا لتقرير صادر عن صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة بالتوقيت المحلي.



وطبقا للحصيلة الصادرة عن الصحيفة، التي شملت مختلف أنحاء البلاد، فقد انتشر الفيروس في أكثر من 4100 من دور الرعاية في الولايات المتحدة ومنشآت أخرى.

ووفقا للتقرير تعد منشآت الرعاية الأكثر تضررا بشكل خاص من الوباء، لأن المسنين والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، هم الأكثر عرضة للمخاطر، وبسبب زيادة خطورة الإصابة عندما يعيش الكثير من الأشخاص، على مقربة من بعضهم البعض.

وكانت السلطات الأمريكية قد أصدرت في وقت سابق في مارس الماضي إجراءات إرشادية جديدة لأكثر من 15 ألف من دور الرعاية في مختلف أنحاء البلاد. وتشمل الإجراءات الصارمة فرض قيود على غرف الطعام وإلغاء التجمعات الاجتماعية، ومطالبة الموظفين بفحص الأشخاص الذين يدخلون دور الرعاية لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالحمى، طبقا لمراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية.