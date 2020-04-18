تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة ليلة الجمعة الى السببت لانقاذ عائلة، كان افرادها ببداية إختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون بشقة في عمارة على مستوى حي 200 سكن بمدينة تبسة، ويتعلق الامر ب 6 افراد تتراوح اعمارهم بين 05سنوات و60 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الجرف بتبسة

من جهتها تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعڨلة والوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة اليوم لاجل تحويل جثتين لامرأة تبلغ من العمر حوالي 43 سنة وفتاة تبلغ من العمر حوالي 20 سنة متوفيتين بعين المكان تم معاينة حروق في الرأس والوجه على الجثتين اللتين وجدتا على سطح المنزل على مستوى بلدية بجن،ا لمنزل ذو طابق ارضي متكون من غرفتين ومطبخ.

تم نقل الجثتين على متن سيارتي الاسعاف التابعة للحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة،كما تم تسجيل بعض الخسائر المادية بالمنزل. فيما امرت الجهة القضائية المختصة بفتح تحقيق في اسباب الوفاة الاي تسربت بشأنها معلومات اولية تتحدث عن حادث لانفجار قارورة غاز بوتان في انتظار نتائج التحقيق.