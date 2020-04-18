حذرت شركة “غوغل” من أن الملايين حول العالم يتعرضون يوميا لرسائل بريد إلكتروني احتيالية تحت عنوان فيروس كورونا. وأفادت الشركة بأنها تضطر إلى حظر 18 مليون رسالة بريد إلكتروني احتيالية يوميا متعلقة بفيروس كورونا، حيث يحاول مجرمو الأنترنت استخدام تفشي الوباء لجذب الناس من أجل الاحتيال والهجمات الأخرى، حسبما نقل موقع تاك زين، الذي قال إن خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بغوغل (جيميل)، تحظر يوميا أكثر من 100 مليون رسالة بريد إلكتروني احتيالية تحتوي على برامج ضارة أو محاولات تصيد. وأشارت “غوغل” إلى الرسائل التي تنتحل هوية المؤسسات والهيئات الحكومية، مثل منظمة الصحة العالمية، لمحاولة التماس التبرعات أو تثبيت البرامج الضارة أو لخداع الشركات الصغيرة بأمور تتعلق بحزم التحفيز الاقتصادي. كما تنتحل بعض الرسائل صفة قسم الإدارة في الشركة، في محاولة لسرقة المعلومات الشخصية من الأشخاص الذين يعملون من المنزل.