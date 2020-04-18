دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح مضاد لفيروس “كورونا المستجد”، وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام الأممي، في بيان له “نحن بحاجة إلى تحالف عالمي لتطوير لقاح ضد (كوفيد - 19)، الذي ينبغي أن يكون متاحا للجميع وفي كل مكان”. وكان غوتيريش حث مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، على الوقوف صفا واحدا في مواجهة وباء “كورونا”. كما دعا أنطونيو غوتيريش الدائنين إلى تعليق واسع لسداد ديون البلدان النامية، وألا يقتصر هذا التجميد على “الدول الأشد فقرا”، محذرا من أن دولا كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.