أعلنت السفارة الإماراتية في نيودلهي أنها حصلت على موافقة الهند لتصدير كميات من دواء الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" إلى الإمارات لاستخدام العقار هناك في علاج فيروس كورونا.

وقالت السفارة، في بيان نشرته مساء اليوم السبت، إنها نجحت، " بالحصول على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين إلى الدولة".

وأشارت السفارة إلى أن "الشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الدولة حاليا"، مبينة أنها "تتضمن 5.5 مليون حبة".

وأوضح البيان أن هذه الأدوية سيتم تصديرها إلى الإمارات "لاستخدامها كعلاج لمصابي فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن السفارة الإماراتية "ثمنت تعاون الحكومة الهندية في تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة".

,وسجلت في الإمارات، حتى مساء اليوم السبت، 6302 إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، بينها 37 حالة وفاة.

وسبق أن أكدت أطراف عدة فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا "كلوروكين" أو "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "COVID-19"، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذا العقار آمن.

وعلى الرغم من ذلك قررت مجموعة من الدول العربية، بينها السعودية ومصر، اعتماد هذا الدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وتمثل الهند منتجا حيويا في سوق الأدوية العالمية وتعتمد عليها مجموعة كبيرة من دول العالم في الحصول على المكونات والعقاقير الجاهزة، بينها الولايات المتحدة والصين.