توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، اضطراب جوي على 48 ولاية عبر الوطن، فسيتم تسجيل تساقط أمطار غزيرة على 40 ولاية في حين ستشهد الثمانية المتبقية زوابع رملية.

وأفادت نشرية خاصة نشرت عبر موقع الأرصاد الجوية، استمرار تساقط الأمطارمسحوبة بعواصف، إلى غاية الساعة الثالثة مساء 15:00 اليوم، في كل من الأغواط، البيض، النعامة، بشار، جنوب تندوف وأدرار، وكمية التساقط 35 ملم.

وأضاف المصدر، في نشرية خاصة ثانية، أن أمطار رعدية غزيرة تجتاح كل من ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، تيسمسيلت وتيارت، ابتداء من الساعة السادسة مساء 18:00 اليوم، وكمية التساقط ما بين 20 و30 ملم.

ونبهت ذات المصالح لتسجيل أمطار رعدية غزيرة على ولايات، الشلف، تيبازة، عين الدفلى، المدية، البليدة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو والبويرة، ابتداء من اليوم الأحد على الساعة 6:00 مساءً إلى الاثنين على الساعة 9:00 صباحًا، وقدرت كمية التساقط بين 30 و 50 ملم.

وأشار المصدر أيضا ان أمطار غزيرة تجتاح كل من بجاية، جيجل ، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، ميلة، سوق أهراس، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة، وتبسة، ابتداء من غدا الاثنين من الساعة 3 صباحًا حتى 9 مساءً، بكمية بين 20 و 40 مم.

وكما ستعرف كل من ولايات غرداية الوادي، ورقلة بالإضافة إلى إليزي وتمنراست، هبوب زوابع رملية ابتداء من 09:00 صباحا إلى غاية 18:00 مساء اليوم الأحد.