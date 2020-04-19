أفادت مصالح الأرصاد الجوية أن أمطارا غزيرة ستستمر في التساقط كما سيتم تسجيل هبوب رياح قوية على عدة ولايات جنوبية.

وأشارت ذات المصالح ان الامطار ستمس كل من ولايات وهران، تلمسان، معسكر، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، سعيدة ومستغانم.

وستبلغ كميات الأمطار المتساقطة 25ملم بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الإثنين، وهذا على الولايات التالية، الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة وتيزي وزو.

كما كشفت المصالح ذاتها عن هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50كلم في الساعة تكون مرفوقة بهبوب زوابع رملية.

وذلك بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الأحد لتستمر إلى غاية السادسة من مساء اليوم، في كل من ورقلة الوادي غرداية اليزي وتمنراست.