دعا المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، الوزارة إلى بث دروس ليلية في كل مساجد الجزائر قبل أذان العشاء بـ 15 دقيقة خلال شهر رمضان، مقترحا إقامة صلاة العيد في الفضاءات العامة كالساحات والملاعب البلدية، مع بث كلمة العيد في كل المساجد عبر مكبرات الصوت الخارجية إذا ما لم يتحسن الوضع.

كما استنكر المصدر نفسه، في البيان الذي نشر عبر حسابه الرسمي "فيسبوك" ليلة السبت الحملة الشعواء التي تطال الأئمة بين فينة وأخرى، والتشهير بهم دون ادني تثبيت وخاصة ما وقع في ذكرى يوم العلم في ولاية قسنطينة، مطالبا الجهات الأمنية بالتدخل.

من جهة أخرى أعلن المجلس، بالتنسيق مع جمعية البركة عن مبادرة خيرية لجمع 100 ألف قفة ومليون كمامة التي ستوزع على مستحقيها.