نددت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، بتصرفات بعض الأشخاص في قسم الصيانة الذين يروجون لأخبار مغلوطة حول نية الإدارة تسريح عمال بسبب الأوضاع الجارية.

حسب بيان للنقابة المذكورة تلقت "الخبر" نسخة منه، تأسفت هذه الأخير لقيام بعض الأشخاص بترويج اشاعات حول تسريح عمال لإثارة البلبلة وسط التقنيين رغم الظرف الخاص الذي تمر به الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية والجزائر ككل.

ففي نفس البيان، أفاد مكتب النقابة أن لقاء جمع ممثلين عنهم مع الرئيس المدير العام للشركة يوم 16 أفريل، وأكد هذا الأخير أن الادارة لا تنوي تسريح اي عامل مهما كانت صيغة عقده (دائم، مؤقت،...) وهذا حتى في أحلك السيناريوهات المتوقعة.

وذكرت النقابة أنها المصدر الوحيد لأي معلومة تخص العمال ويتم نشرها عبر القنوات الاعتيادية.

وبخصوص الوضع الراهن، أفاد بيان النقابة أن ادارة الشركة تعتزم اعادة بعث النشاط تدريجيا باحترام الاجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا.