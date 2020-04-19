وجه وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، اليوم الأحد، تعليمة للرؤساء المدراء العاملون للمجمعات الصناعية ومسؤولي المؤسسات تحت الوصاية بخصوص حالات تسريح العمال التي لا تحترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التظيمات المعمول بها ويحثهم على ضرورة احترام إجراءات تسيير علاقات العمل.

وقال براهم في بيان نشرته وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية في "فايسبوك" : "تبين لي من خلال العرائض الواردة إلى مصالحي، وجود عدة حالات تسريح لعمال المؤسسات والهيئات، والتي لا تحترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها".

وأشار وزير الصناعة إلى "أن التسريح المهني يخضع إلى معايير منصوص عليها ومثبتة على غرار الخطأ أو نقص الكفاءة المهنية، مضيفا بالقول "يجب أن تكون أسباب التسريح حقيقية، مستندة على وقائع موضوعية يمكن التحقق من صحتها، بعيدا عن كل انطباع ذاتي أو حكم فردي لإثبات ذلك، وهذا بالنظر إلى مدى تأثير الخطأ المرتكب على مصلحة المؤسسة".

من جهة أخرى، لفت الوزير في التعليمة إلى أن هناك أحكام قضائية صادرة عن المحاكم المختصة والقاضية بإعادة إدماج بعض العمال في مناصب عملهم، وكذا قرارات المفتشية العامة للعمل، لم يتم تطبيقها من طرف مسؤولي المؤسسات المعنية.

وأضاف الوزير ، "أمام مثل هذه الممارسات، أصبح من الضروري وعلى الفور معالجة هذا الوضع، والسهر في المستقبل، على احترام إجراءات تسيير علاقات العمل، وهذا بتعزيز دور الأجهزة المعدة لذلك، على غرار لجنة المشاركة واللجنة المتساوية الأعضاء، كهيئات داخلية، من جهة، والمفتشية العامة للعمل والجهات القضائية المختصة للتظلم الخارجي"