أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأحد، أنه سيتم تمديد تراخيص العمل الاستثنائية أثناء فترة الحجر الصحي تلقائيا دون تجديدها.

ونشرت ولاية الجزائر بيان على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"،أن مصالحها تنهي إلى علم مسؤولي المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة التي تحصل مستخدموها على تراخيص استثنائية صادرة عن المقاطعات الإدارية للعمل خلال فترة الحجر الصحي، أن هذه التراخيص تمدد تلقائيا دون الحاجة إلى استصدار تراخيص أخرى وتبقى سارية المفعول إلى غاية 29 أفريل 2020".