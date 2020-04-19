أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتناسق مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا مع مختلف متعاملي الاتصالات للهاتف الثابت والنقال، العموميين منهم و الخواص، لدراسة سبل تمكين التلاميذ والطلبة من الولوج إلى المنصات الرقمية الموضوعة من قبل وزارتي التربية الوطنية(http://soutien-scolaire.onefd.edu.dz/) والتعليم العالي والبحث العلمي (http://elearning-mesrs.cerist.dz/ )، لمتابعة دروسهم بصفة منصفة وعادلة أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.

وأوضح بيان وزارة البريد، اليوم الأحد، أنه "تم الاتفاق مع كافة المتعاملين على منح نفاذ مجاني للتلاميذ و الطلبة الموصولين بمختلف الشبكات، سواء تلك الخاصة بالهاتف النقال أو تقنية الجيل الرابع ( 4G LTE ) للولوج إلى جملة من عناوين URL الخاصة بالمنصات الرقمية المعنية، و هي المبادرة التي لقيت تجاوبا لدى هؤلاء المتعاملين و استحسانا لدى الوزارتين سالفتي الذكر".

وأشار ذات البيان، أن "الأزمة الحالية التي تمر بها بلادنا في ظل انتشار وباء كوفيد– 19 ولدّت ضرورة التوجه لاستعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عبر كل الوسائل المتاحة بغرض السهر على راحة المواطن بشكل عام، و السماح للتلاميذ و الطلبة، على وجه الخصوص، بمواصلة مسارهم الدراسي تفاديا لأيّ تأخير".