وزارة البريد: ولوج مجاني للتلاميذ والطلبة لمتابعة الدروس
أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتناسق مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا مع مختلف متعاملي الاتصالات للهاتف الثابت والنقال، العموميين منهم و الخواص، لدراسة سبل تمكين التلاميذ والطلبة من الولوج إلى المنصات الرقمية الموضوعة من قبل وزارتي التربية الوطنية(http://soutien-scolaire.onefd.edu.dz/) والتعليم العالي والبحث العلمي (http://elearning-mesrs.cerist.dz/ )، لمتابعة دروسهم بصفة منصفة وعادلة أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.
وأوضح بيان وزارة البريد، اليوم الأحد، أنه "تم الاتفاق مع كافة المتعاملين على منح نفاذ مجاني للتلاميذ و الطلبة الموصولين بمختلف الشبكات، سواء تلك الخاصة بالهاتف النقال أو تقنية الجيل الرابع ( 4G LTE ) للولوج إلى جملة من عناوين URL الخاصة بالمنصات الرقمية المعنية، و هي المبادرة التي لقيت تجاوبا لدى هؤلاء المتعاملين و استحسانا لدى الوزارتين سالفتي الذكر".
وأشار ذات البيان، أن "الأزمة الحالية التي تمر بها بلادنا في ظل انتشار وباء كوفيد– 19 ولدّت ضرورة التوجه لاستعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عبر كل الوسائل المتاحة بغرض السهر على راحة المواطن بشكل عام، و السماح للتلاميذ و الطلبة، على وجه الخصوص، بمواصلة مسارهم الدراسي تفاديا لأيّ تأخير".