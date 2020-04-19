قال وسيط الجمهورية كريم يونس، أن القرار الذي اتخذته الحكومة المتعلق بتمديد الحجر الصحي لمدة 10 أيام أخرى "أملته الضرورة الملحة لحماية صحة المواطنين" حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الهيئة.

وأوضح كريم يونس، أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال المجازفة أو المخاطرة بالتخلي عن اليقظة الصحية مبرزا أن الحاجة إلى حجر صحي صارم "أضحى أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأشار البيان، أن القرار جاء متزامنا مع حلول شهر رمضان الفضيل، ويعد فرصة للم شمل العائلات، فإنه للأسف لا يبدو أن هذه السنة ستسمح "احترام هذه التقاليد"، وأنه لا خيار سوى "الامتثال لمبدأ الحيطة الذي تمليه علينا تدابير مواجهة هذه الجائحة التي لا تزال تهدد مواطنينا".