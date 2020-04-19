أوقفت مفرزة للجيش الوطني بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان، أمس السبت، 04 تجار مخدرات وضبطت كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ(127) كيلوغرام، في حين أوقفت مفارز مشتركة للجيش، 15 تاجر مخدرات بحوزتهم (75,500) كيلوغرام من الكيف المعالج و(5376) قرص مهلوس وهذا إثر عمليات متفرقة بكل من النعامة وغليزان وبشار وغرداية وقسنطينة وبجاية، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة اليوم الأحد، أنه: "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بتلمسان، يوم 18 أفريل 2020، (04) تجار مخدرات وضبطت كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ(127) كيلوغرام، في حين أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، (15) تاجر مخدرات بحوزتهم (75,500) كيلوغرام من الكيف المعالج و(5376) قرص مهلوس وهذا إثر عمليات متفرقة بكل من النعامة وغليزان وبشاروغرداية وقسنطينة وبجاية ".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من جانتوبرج باجي مختار، (69) شخصا وحجزت (22) مركبة وشاحنتين (02) و(68,650) طن من المواد الغذائية بالإضافة إلى (39880) لتر من الوقود و(07) مطارق ضغط و(13) مولدا كهربائيا و(11) كيسا من خليط خام الذهب والحجارة، فيما أحبطت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب (12728) لتر من الوقود خلال عمليات متفرقة بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة، وفق المصدر.