نجح عناصر الدرك في مفتاح، أمس السبت، من تحرير طفل قاصر في الـ 15 من العمر، تعرض لعملية اختطاف واحتجاز من قبل 3 أشخاص تم القبض عليهم متلبسين .

وأفادت معلومات "الخبر" ، أن المتهمين بالاختطاف و الاحتجاز، استطاعوا استدراج الضحية ووضعه رهينة لديهم لمساومة شقيقه في تسديد ديون عالقة في ذمته، حيث قام هذا الأخير بالإبلاغ عن عملية الاختطاف، ليتم فور ذلك مباشرة تحقيق أمني، انتهى بالقبض على الجناة، وتحرير الرهينة سالما.

وفي سياق آخر، أقدمت عشرينية على الانتحار من فوق جسر المشاة بحي دريوش في بوعرفة جنوب البليدة، بعد تعرضها للاختطاف من قبل مجموعة مجهولة.

وكشفت المعلومات الأولية، أن الضحية تنحدر من ولاية أخرى، وقامت مجموعة أشرار باختطافها وفلتت من قبضتهم بعد ذلك، و تتواجد الضحية في حالة حرجة جدا بالمستشفى، فيما يواصل المحققون البحث عن الفاعلين.