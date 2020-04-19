كشفت التحاليل المخبرية أن 14 من أصل 54 شخصا التحق بمستشفيات ولاية غرداية وكان محل شبهة بالإصابة بمرض كورونا، كانت نتائجهم سلبية، حسب تصريح مدير الصحة بولاية غرداية، المدير الذي حل ضيفا على اذاعة غرداية المحلية. قدم المتحدث تفاصيل الوضع الوبائي بالولاية التي ارتفع فيها عدد المصابين بمرض كورونا في آخر 10 أيام ليصل إلى 28 مريضا بعد أن كان العدد المؤكد مجرد حالتين فقط.

وأشار المدير عامر بن عيسى إلى أن 17 مريضا يخضعون حاليا للعلاج ببروتوكول المقرر من وزارة الصحة، وأغلبهم يتماثلون للشفاء.

وأكد المتحدث على ضرورة احترام اجراءات الوقاية والحماية من الوباء المقررة، واشار المتحدث إلى أن مستشفيات الولاية مجهزة جيدا وجاهزة للتعامل مع كل الطوارئ.