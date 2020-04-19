أوقفت مصالح أمن ولاية ميلة خلال الأسبوع الثاني الممتد من ليلة الأحد 12أفريل إلى غاية 18أفريل الجاري 447 شخصا مخالفا لإجراءات الحجر الصحي الجزئي لتواجدهم خارج منازلهم خلال فترة الحجر الصحي دون مبرر قانوني ودون حيازتهم لرخص استثنائية للتنقل، حيث تم مباشرة الإجراءات القانونية فيحقهم بالتنسيق مع الجهات القضائية.

كما أوقفت الفرق العاملة بالميدان83 سيارة و10 دراجات نارية تم تحويلها للمحاشر للبلدية بمختلف القطاعات الحضرية بالولاية وفق القانون المعمول به.