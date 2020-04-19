غادر اليوم الأحد 33 شخصا ينتمون لأفراد عائلات وأقارب مصابين بفيروس كورونا مقر الحجر الصحي بفندق المهدي ببلدية الحامة بولاية خنشلة نحو منازلهم حسب ما استفيد من المدير المحلي للصحة والسكان فيصل نموشي.

و أوضح ذات المسؤول بأنه تم رفع الحجر الصحي عن 33 شخصا كانوا قد التحقوا بفندق المهدي ببلدية الحامة في إطار التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات الولائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19."

وأضاف ذات المتحدث بأن الطاقم الطبي الذي سهر على متابعة الحالة الصحية للأشخاص الذين كانوا يخضعون لتدابير الحجر الصحي بفندق المهدي طيلة الـ14 يوما المنصرمة "لم يسجل أي حالة إصابة وسط النزلاء الذين غادروا مقر الحجر الصحي اليوم الأحد".

و ثمن نموشي الجهود المبذولة من طرف عناصر سلك الحماية المدنية والأطقم الطبية و شبه الطبية والأسلاك الأمنية وكذا عمال وأصحاب المؤسسات الفندقية التي تم وضعها تحت تصرف الخلية الولائية متعددة القطاعات للوقاية والمتابعة ومكافحة انتشار فيروس كورونا.

فيما عبر عديد المغادرين لمقر الحجر الصحي بفندق المهدي ببلدية الحامة عن امتنانهم وشكرهم للسلطات المحلية وكذا العاملين بالفندق على حسن الضيافة وحرصهم التام على توفير كافة سبل الراحة والرعاية الطبية لهم طيلة فترة تواجدهم تحت تدابير الحجر الصحي.

وكان أزيد من 100 شخص قد غادروا خلال الأسبوعين المنصرمين مقرات الحجر الصحي بالمستشفى الجديد بششار وكذا فنادق دار المعلم والمهدي والبريد والمواصلات ببلدية الحامة في ظروف صحية جيدة حيث لم تسجل لديهم أي إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حسب ما تم التذكير به.