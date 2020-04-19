ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلادنا إلى 2629 مصابا بعد تسجيل 95 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 375 عقب تسجيل 8 حالات جديدة. في المقابل ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1047 بعد تسجيل 153 حالة جديدة.

كشفت لجنة رصد ومتابعة جائحة كورونا عن الحصيلة الجديدة التي عرفت استقرار في عدد المصابين الجدد وتراجع في عدد الوفيات وتحسن ملحوظ في حالة الشفاء. كما أشار نفس المصدر أن عدد المرضى تحت العلاج بلغ 4156 مريض، يخضعون كما هو معلوم لبروتوكول علاج "كلوروكين".