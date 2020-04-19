يطلق الهلال الأحمر الجزائري ابتداء من يوم غد الاثنين عملية تضامنية واسعة ستمس جميع التراب الوطني و هذا عشية شهر رمضان الفضيل، حسبما جاء اليوم الأحد في بيان لذات المؤسسة.

و أكد ذات المصدر أنه "في إطار برنامجه التضامني يواصل الهلال الأحمر الجزائري تقديم مساعداته الإنسانية تجاه سكان المناطق الحساسة بالجنوب و أقصى الجنوب و المناطق الحدودية و الهضاب العليا و المناطق الجبلية".

لهذا الغرض، و عشية شهر رمضان الفضيل أشار الهلال الأحمر الجزائري أن عملية واسعة ستمس كافة أرجاء التراب الوطني ستنطلق يوم الاثنين 20 أفريل 2020 تمس في البداية 200 عائلة بمنطقة تين زواتين (تمنراست) و 200 عائلة أخرى بالبلديات المعوزة بشرق البويرة و 100 عائلة بمنطقة البرمة (ورقلة/منطقة حدودية) و 107 عائلة بالبلديات الفقيرة بدرقينة (بجاية) و 100 عائلة بولاية النعامة.

و إضافة إلى مواد غذائية سيستفيد الرحل بكل من النعامة و البرمة من خيم، حسب ذات البيان.