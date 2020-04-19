غادر اليوم الأحد 34 شخصا فندق المركب السياحي العمومي "مكثر" بعين الصفراء (ولاية النعامة) بعدما خضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حسبما أفاد به مدير الصحة والسكان طاهر شنة .

وأوضح ذات المسؤول أنه تم رفع الحجر الصحي الاحترازي عن هؤلاء الأشخاص وهم من أفراد عائلة وأقارب وجيران وأصدقاء المصابة الوحيدة بفيروس كورونا على مستوى الولاية بعد انتهاء المدة المحددة لهذا الإجراء حيث لم تسجل أية حالة إصابة بهذا الفيروس لدى هؤلاء الأشخاص بعد إجراء تحاليل الكشف المخبري الخاصة بهم .

وقد تكفلت مصالح الولاية بنقل الأشخاص المسرحين من الحجر الصحي إلى منازلهم ليتم بعد ذلك تنظيف وتعقيم كل مرافق الفندق المذكور من طرف أعوان الحماية المدنية و الديوان الوطني للتطهير لبلدية عين الصفراء .

وأشار نفس المصدر إلى أن مصالح الولاية وفرت كافة الإمكانيات الضرورية للتكفل المناسب بالأشخاص الذين خضعوا للحجر أثناء فترة إيوائهم بالفندق. كما تم توفير لهم خلال هذه الفترة الرعاية الطبية المستمرة تحت إشراف طبيب مختص وممرضين .