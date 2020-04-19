غادر، مساء اليوم، أول مصاب بفيروس كورونا ( كوفيد 19) المستشفى، بعد 19 يوم خضع فيها للعلاج بالكلوروكين، حسب مصدر طبي مسؤول.

كما سجلت ولاية بشار، في اليوم نفسه، أول وفاة لشيخ في العقد السابع من العمر بسبب داء كورونا المستجد حسب بيان مديرية الصحة.

المتعافى من هذا الفيروس يعد أول حالة إصابة سجلت بولاية بشار، شكل خروجه مساء اليوم فرحة كبيرة عبر عنها السكان عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

من جهة أخرى، كشف البيان الصادر عن مديرية الصحة بولاية بشار، أن المرضى المصابون بداء كورونا في حالة صحية جيدة و أن وضعهم مستقر.