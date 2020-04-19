فتحت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، تحقيقات معمقة بشأن 20 قضية تتعلق بالترويج لمناشير كاذبة عبر منصة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حسب ما علم اليوم الأحد من مسؤول خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك الأمني.

وأوضح محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني بأن العملية تندرج في إطار مكافحة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية لسيما في ظل الظرف الراهن المتعلق بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19.)

ويجري العمل من طرف عناصر فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع فرق الشرطة القضائية التابعة لأمن دوائر الولاية العشرين (20)،من أجل محاربة المعلومات والمناشير المغلوطة بشأن جائحة كورونا، حسب ذات المصدر.

وكثفت بالمناسبة مصالح أمن الولاية مساعيها خلال الفترة الراهنة من أجل كبح سلوكيات وممارسات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بإدراج قراءات ومعطيات مغلوطة بهدف زرع الهلع والخوف في أوساط المواطنين، كما ذكره محافظ الشرطة عبد الوهاب عيساني.