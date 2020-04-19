تعزز مستشفى لخضر بوزيدي ببرج بوعريريج بأجهزة طبية متطورة جديدة موجهة للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا المستجد، حسب ما علم اليوم الأحد من مصالح الولاية.

تشمل هذه الحصة من التجهيزات التي تقدر قيمتها المالية بأكثر من 730 مليون د.ج مقتطعة من ميزانية الولاية عدة تجهيزات طبية متطورة على غرار السكانير و التصوير بالرنين المغناطيسي (إ ر أ م) و عتاد طبي خاص بالإنعاش و غيره موجه لفائدة مستشفى لخضر بوزيدي بعاصمة الولاية الذي تم تخصيصه بالكامل لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بطاقة استيعاب 240 سرير، استنادا لنقس المصدر.

تصل هذه العملية التي تمت بالتنسيق مع المجلس الطبي لمستشفى لخضر بوزبدي، وهي العملية الأولى بادر بها محسنون بالتنسيق مع اللجنة الولائية للتضامن لمجابهة وباء كورونا المستجد من خلال اقتناء معدات طبية بقيمة مالية فاقت 47 مليون د.ج لتجهيز الطابق الأرضي لمؤسسة الاستعجالات الطبية (مستشفى العظام سابقا) الذي خصص لتدعيم استقبال مرضى كوفيد-19، حسب ذات المصدر .

من جهة أخرى، تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتسببين في الأخطاء الإدارية التي أدت إلى الاضطرابات بالمؤسسات الإستشفائية بالولاية خلال الفترة الأخيرة، فيما تم الاتفاق على إعداد برنامج عمل جديد بالتنسيق بين الأطقم الطبية و الإدارة بهدف مجابهة الوباء بشكل جدي و فعال، كما تمت الإشارة إليه.