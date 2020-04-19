وزعت اليوم الأحد كمامات واقية بالمجان على مواطنين و تجار وذلك عبر عديد الفضاءات التجارية الكبرى بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بولاية قسنطينة.

وأوضح الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية علي منجلي، احسن خالدي على هامش توزيع هذه المستلزمات الواقية بأحد المحلات التجارية الكبرى بهذا القطب الحضري، أن هذه العملية تهدف إلى توعية أصحاب المحلات التجارية و المواطنين على حد سواء بأهمية التباعد بمتر واحد على الأقل بين شخصين و احترام التدابير الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد .

الوالي المنتدب حث المواطنين على الالتزام بالإرشادات الوقائية، خاصة ما تعلق منها بالتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أن يشير إلى أن هذه الكمامات الواقية تم صنعها بمراكز التكوين المهني بقسنطينة.