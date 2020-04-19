أودع قاضي الجنح لدى محكمة عين الترك بوهران اليوم الأحد شخصا تورط في نشر إشاعات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية, حسبما أفاد به بيان لذات المحكمة.

وحرص المصدر وفق ذات البيان على إعطاء توضيحات للرأي العام بخصوص "قضية نشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن أخبار مغلوطة بشأن خروج بعض الأشخاص الموضوعين تحت الحجر الصحي بالمركب السياحي الأندلسيات عن طريق استغلال معارفهم" وذلك "عملا بأحكام المادة 11 في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية", مضيفا "أن مثل هذه الإشاعات في الوقت الراهن من شأنها إحداث البلبلة وزرع الخوف في نفوس المواطنين".

وأشار المصدر إلى أن وقائع القضية تعود إلى 23 مارس الفارط عندما وردت إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران معلومات مفادها "وجود هذا المنشور على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي التي يدعي صاحبها البالغ من العمر 30 سنة هذه الأخبار المغلوطة التي بينت التحريات عدم صحتها".

وبعد توقيف هذا الشخص, يضيف البيان, وتقديمه اليوم الأحد أمام قاضي الجنح بالمحكمة المذكورة ودراسة الملف "تمت متابعته على أساس جنحة عرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية أين تم إيداعه الحبس المؤقت".

وفندت نيابة الجمهورية لمحكمة عين الترك بالمناسبة من خلال ذات البيان "ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إيداع امرأة رهن الحبس بسبب نشرها لمقطع فيديو حول نفس الموضوع والتي تمت متابعتها بنفس التهمة لكنها بقيت في حالة إفراج".